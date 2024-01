Reprodução/Globo - 26.01.2024 Deborah Secco defendeu Davi por críticas no 'BBB 24'





Deborah Secco voltou a opinar sobre o "BBB 24" nas redes sociais. Nesta sexta-feira (26), a atriz de "Elas por Elas" saiu em defesa de Davi pelas críticas que o brother recebeu no programa, como pela postura "agressiva" no confinamento.





Na última madrugada, Wanessa Camargo e Yasmin Brunet disseram que se sentiram "intimidadas" pelo motorista de aplicativo, entre outras críticas que fizeram contra o participante . Deborah comparou a postura de Davi com outros ex-brothers.

"Fico me perguntando o que seriam dessas pessoas do 'BBB 24' que falam que Davi é mal-educado, agressivo (só por ser reativo ao que falam dele) com uma Karol Conká lá dentro, com um Gil do Vigor falando que não vai perder para basculho, gritando e brigando com a Pocah, com um Babu e a guerra do feijão, com vários participantes das edições antigas falando atrocidades em briga. Elas não iriam aguentar! Iriam surtar", afirmou.

Secco seguiu defendendo o brother da atual edição: "Não acho que Davi tenha feito nada para despertar tamanho ódio da casa dessa forma. E mais uma vez só fortalecendo o menino, porque se isso for para edição, o Brasil já o vê como perseguido e o favoritismo aumenta".

Fico me perguntando o q seriam dessas pessoas do #BBB24 q falam que Davi é mal educado, agressivo (só por ser reativo ao q falam dele) com uma Karol Conká lá dentro, com um Gil do Vigor falando q não vai perder pra basculho, gritando e brigando com a Pocah, com um Babu e a guerra… — Deborah Secco (@dedesecco) January 26, 2024





"Se estão se incomodando com alguém na casa e não aguenta uma briga, uma discussão, uma gritaria, então não fosse para o BBB! Em toda edição tem quem seja reativo, grite, surta em algum momento! Tem que lidar com isso! Mas fazer um grande malabarismo para tirá-lo do quarto como se fossem donos da casa só vai fazer com que ele ganhe mais força", concluiu.

não falei q os q citei tem algo em comum com o Davi… Vc q não entendeu o meu ponto! Eu disse q se estão se incomodando com alguém na casa e não aguenta uma briga, uma discussão, uma gritaria, então não fosse pro BBB!!! Em toda edição tem quem seja reativo, grite, surta em algum… https://t.co/MEtb0W2QOx — Deborah Secco (@dedesecco) January 26, 2024





