Rodriguinho entrega conversa com psicóloga no 'BBB 24'





Rodriguinho contou que conversou com a psicóloga do "BBB 24". O cantor falou da consulta após surpreender o público na última festa , em que demonstrou empolgação com o show. O brother tem fama de não se animar com as atrações musicais no programa.





Segundo Rodriguinho, o apoio psicológico foi necessário para ele se "situar" no confinamento. "Ontem tive uma conversa legal com a psicóloga, me deu uma luz para algumas coisas que eu estava precisando, para me situar", afirmou no Raio-desta quinta-feira (25).

"E segue. Estamos na chuva, é para se molhar. Vou jogar da melhor forma que puder", completou. Veja abaixo a declaração:









O desânimo do participante nos shows das festas já promoveu até provocações das atrações musicais. Na última semana, Valesca Popozuda notou Rodriguinho sentado, enquanto outros brothers dançavam, e foi dançar perto do cantor.



