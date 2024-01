Reprodução/Instagram - 25.01.2024 Casamento da ex-BBB Paulinha Leite e Dakota Ballard





A ex-BBB Paulinha Leite se casou com o norte-americano Dakota Ballard, nesta quarta-feira (24). A cerimônia aconteceu na Igreja Nossa Senhora da Consolata, em Boa Vista, Roraima.





A influenciadora, conhecida pelo trabalho com jogos de loteria , organizou uma grande estrutura para o casamento. A Igreja ganhou uma decoração com muitas flores, colocadas até no teto do espaço.

Paulinha trocou de looks ao longo do evento. Para a cerimônia religiosa, ela optou por um visual com mangas bufantes e pedrarias bordadas. Já na festa, usou um vestido mais curto, com menos detalhes nos braços.

A ex-BBB ainda apareceu de tênis para um momento musical da celebração. Ela dançou Beyoncé para o marido, enquanto o casal fez uma coreografia de Jennifer Lopez para os mais de 100 convidados.

A festa durou até a manhã desta quinta-feira (25) e ainda contou com uma queima de fogos de artifício. Veja abaixo as fotos:





