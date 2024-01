Reprodução/Instagram Mirella

Ex-participante de "A Fazenda 12" e do reality "De Férias com o Ex", Mirella, de 25 anos, usou as redes sociais nesta terça-feira (23) para criticar competidores do "Big Brother Brasil 2024" que cogitavam desistir da competição , que pode entregar até R$3 milhões a quem vencer a temporada.







De acordo com a funkeira, a visibilidade conquistada no programa é muito vantajosa para os brothers e sisters ficarem pensando em desistir com frequência. Esta edição, inclusive, já conta com a desistência de Vanessa Lopes, primeira mulher do grupo Camarote a abandonar o "BBB" .





"Cara, não entendo essa neura de toda hora querer desistir. Aff, o 'BBB' é um reality top, de maior visibilidade. Para que isso? Aguenta o tranco", escreveu ela, que já participou de dois realities shows, através do X, antigo Twitter.

A mãe de Serena ainda comparou o "BBB" com a competição rural "A Fazenda", da Record. "Meu, esse povo no BBB o tempo todo falando em desistir e sair. Gente, imagina esse povo em 'A Fazenda', que ia ter que acordar cedo pra fazer as tarefas?", analisou.

