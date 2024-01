Rodriguinho

Ao ouvir de Davi que ele teria agido pela emoção ao o indicar ao paredão, o cantor fez pouco caso do prêmio de R$ 3 milhões do reality. Na manhã de terça-feira (16), Fernanda e Pitel analisaram uma possível desistência do brother: "Não duvido não que ele pode, mais cedo ou mais tarde, apertar o botão, sabia?", disse a confeiteira. "Rodriguinho diz que não precisa de nada porque tem tudo. Então, é melhor sair", comentou um internauta.