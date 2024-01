Reprodução/Globo BBB 24: após ameças, Pitel pergunta se Rodriguinho já bateu em alguém

Pitel e Rodriguinho conversaram sobre as ameaças do brother em bater em Davi devido aos últimos conflitos no BBB 24. A sister quis saber se o cantor já havia brigado fisicamente com alguém.

No quarto do líder, os participantes voltaram a mencionar o baiano, quando o artista falou novamente em bater no rival.





"Com o Davi não tem 'para de gritar', com o Davi é um boxe. Eu vou fazer ele parar de gritar. Não vou ficar aguentando, sabe?", disse ele.

Foi então que a alagoana questionou." Você já bateu em alguém?". Com a negativa de Rodriguinho, ela voltou a perguntar. "E por que tá dizendo aqui dentro que vai dar um box aqui dentro?".

"Porque eu não aguento ninguém gritando comigo. Eu não sou um cara de briga, de violência. Eu já me defendi algumas vezes, claro", justificou o cantor.

