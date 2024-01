Reprodução BBB: Rodriguinho analisa falas sobre corpos: 'São solteiros, fod*-se'

Líder da semana, Rodriguinho comentou nesta terça-feira (23) a hipótese dos aliados terem falado do corpo de alguma mulher dentro do "BBB 24". O cantor apontou o fato dos colegas serem homens solteiros.

Em conversa no quarto do líder com Giovana Pitel e Fernanda, Rodriguinho voltou a refletir sobre as falas que teriam prejudicado os aliados. Há uma semana, o cantor, Nizam e Vinicius falaram do corpo de algumas participantes como Yasmin Brunet e Isabelle.

"Se os meninos falaram sobre os corpos das mulheres, os meninos são solteiros, foda-se!", declarou o músico. Vale ressaltar que Rodriguinho é comprometido com Bruna Amaral.

"Não, não é f*da-se não, porque é a forma como você fala e como o Brasil recebe", deu bronca Giovana Pitel, que teme o conteúdo da conversa que aconteceu entre os homens.

Rodriguinho mentiu mais uma vez, afirmando que não houve comentários pejorativos sobre os corpos femininos. "Não foi falado, eu tenho certeza que não foi de uma forma escrota, eu vi! Eu ainda falei, não vi nenhuma escrotidão no papo, eu tô falando sério! Não lembro de uma escrotidão assim", enfatizou.

Rodriguinho: “E se os meninos falaram sobre os corpos das mulheres, FODA-SE, eles são solteiros…”



Pitel: “Não, não é foda-se não, porque é a forma como você fala e como o Brasil recebe.” #BBB24 pic.twitter.com/I32Uwhp32v — Dantas (@Dantinhas) January 23, 2024