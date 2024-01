Reprodução / Instagram BBB 24: esposa de Rodriguinho nega falência e debocha: ‘Preguiça’

Na manhã desta terça-feira (23), Bruna Amaral, esposa de Rodriguinho, apareceu nas redes sociais para negar os rumores de falência.

"Eu quando vejo páginas dizendo que o meu marido tá endividado e falido", escreveu. "Que preguiça", disse rindo.

Ela também compartilhou uma foto que Nego Di, ex-BBB e amigo do cantor, postou. Na legenda da foto está escrito: "Endividado e rodando o mundo".

Na última segunda-feira (22), o músico esnobou os outros participantes do BBB 24 ao dizer que perderia mais dinheiro ao ficar três meses no reality do que os outros competidores ganhariam em três meses.

Segundo o portal “Em Off”, Rodriguinho deve R$81.138,73 de aluguel e taxas não pagas de um apartamento que alugou em São Paulo, e R$54.082,57 em IPVA.

Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente