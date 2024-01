Reprodução / TV Globo BBB 24: web critica Rodriguinho por comportamento em show de Léo Santana

Diversos internautas criticaram a postura de Rodriguinho durante os shows da festa desta quarta-feira (17). Durante a apresentação de Léo Santana, o brother ficou sentado o tempo todo, com cara de quem não estava gostando.

Enquanto os participantes se divertiam com a apresentação do cantor, Rodriguinho se isolou do grupo e ficou de braços cruzados. No outro show, do Kevin o Chris, o pagodeiro até ficou na pista, mas no cantinho e com cara de sério.

"Eu acho isso um desrespeito TÃO GRANDE com o artista que foi convidado. Fora do BBB 24 urgente! Rodriguinho pior jogador do @bbb", comentou um. "O Rodriguinho não consegue curtir um show das festas do #BBB24! Sempre com cara de bunda, distante… chega a ser desrespeito! Não é possível uma pessoa tão chata, amargurada e egocêntrica assim! Podriguinho total!", criticou outro.

"LÉO SANTANA: 'Quem não dançar agora nunca mais vai fazer amor'. Câmera corta pra Rodriguinho sentado com cara de bosta. CINEMA", notou um. "Giovanna dançando de muletas e o Rodriguinho segue sentado no sofá no show do Léo Santana. NO SHOW DO LEO SANTANA", reclamou mais um.

