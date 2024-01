Reprodução/Globo - 22.01.2024 Yasmin Brunet no 'BBB 24'





Yasmin Brunet voltou a falar da conversa que os homens tiveram sobre o corpo das mulheres no "BBB 24". Após a eliminação de Pizane e Nizam, envolvidos na polêmica, a modelo prometeu "arregaçar" quem criticou o corpo dela e ficou ao lado da sister no jogo.





O assunto surgiu após Rodriguinho afirmar que queria "lembrar o que foi falado" no dia do bate-papo controverso, em que o próprio cantor criticou o corpo de Yasmin . "É que eu não participei, sabe?", defendeu o brother.

"Se ninguém quer repetir é porque foi bizarro, essa é a real, ponto final. É porque não quer se comprometer. É f*da, porque o mínimo que pode fazer, depois de falar, é aguentar a tora do negócio que falou", rebateu Brunet.

A sister ainda entregou a reação que teria ao descobrir os comentários ofensivos dos brothers sobre o corpo dela e das mulheres do reality. "Cara, se eles falaram alguma coisa escrota da gente, e acabou que fiquei do lado de um deles, vou ficar muito p*ta. Vou metralhar, vou arregaçar, vou arrombar o cara lá fora, te juro. Estou ficando com raiva já", comentou.

"Vai nada, cara. Vai sair e não vai querer nem lembrar disso", sugeriu Rodriguinho. "Você não me conhece", completou Yasmin. Veja abaixo o momento da declaração:

Yasmin Brunet: “Cara, se eles falaram alguma coisa escrota da gente e acabou que eu fiquei do lado de um deles, eu vou metr*lhar o cara lá fora…imagina se eu ficar do lado de um macho escroto”



pic.twitter.com/Q9r77ohlPR — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) January 22, 2024





