Reprodução Giovanna leva bronca do Big Boss

Na tarde desta segunda-feira (22), a voz do Big Boss assustou os participantes ao surgir de repente para mandar um recado decisivo para Giovanna. A sister tomou bronca devido à falta de cuidado com o pé machucado e teve a participação ameaçada pela produção do reality.

Giovanna, que quebrou o pé dentro do confinamento, parece não ter seguido à risca as recomendações médicas para a recuperação da lesão.

"Você precisa reforçar o cuidado com seu pé conforme já foi orientada. Mais repouso, e ao se movimentar, sempre usando as duas muletas. Evitar ao máximo apoio sobre o pé machucado. Peso do corpo sempre nas muletas. Mais cuidado, ou sua participação no programa pode acabar", disse a voz da produção.

Giovanna do pezinho tomando bronca

Logo na primeira semana, Giovanna fraturou o 5º metatarso, um dos ossos do pé, e só descobriu horas após pedir atendimento médico devido a fortes dores na região. A jovem terá de ficar com bota ortopédica por cinco semanas.