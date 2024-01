Reprodução/Globo BBB 24: Luigi usa termo racista com Leidy e recebe atenção da sister

Na tarde desta terça-feira (9) Leidy Elin sentou para conversar com Luigi sobre uma fala racista dele com ela no dia da estreia do programa.

A sister chamou a atenção do brother pelo uso do termo "macaca" e pediu para ele se policiar nas coisas que diz.





"Antes do Tadeu, acho que você falou 'macaca'. [...] Tu pega hoje e me faz isso. Eu, preta, sentada do lado de Luigi, que parece ser um cara super bem entendido, pegar e falar isso? É muito chato! Se policie nas coisas que você fala aqui dentro. Se policie mesmo, porque a gente não sabe como tá lá fora", disse ela.

A trancista explicou que quase explodiu com o carioca. "Na hora eu fiquei puta, porque eu ia te mandar pra casa do caralho! [...] Se eu pedir qualquer pessoa 'depois falo com você', é porque sei que na hora eu vou explodir. Aí, eu sou preta e daqui a pouco tá me tachando como preta agressiva... Tô sentando e conversando com você que tomara que não se repita! Eu tava preparado pra ter essa conversa com qualquer um", contou.

Na sequência, o brother se explicou: "Foi no automático".

Por fim, Leidy afirmou que não precisaria conversar com Luigi sobre o assunto. "Mas com isso não se brinca. É uma palavra muito pesada e muito usada lá fora. Dois pretos, pobres e favelados, eu e você. Precisava nem sentar com você e falar isso", concluiu ela.





Após a conversa, Luigi ficou reflexivo na área externa da casa. "Me travou tudo", declarou ele pensativo.

