Reprodução Globoplay Nizam e Thais Fersoza no 'Bate-Papo BBB'

À frente do "Bate Papo com o Eliminado", programa que entrevista os brothers eliminados do "Big Brother Brasil 2024", Thais Fersoza tem dividido opiniões da Web pela postura durante as entrevistas. No último domingo (21), quando entrevistou Nizam, ela virou alvo de comentários mais uma vez.





Durante o programa, a esposa de Michel Teló apontou as falas machistas de Nizam em relação ao corpo de Yasmin Brunet, destacou a conduta dele no desmaio de Alane e também relembrou das falas distorcidas que ele tinha em outras polêmicas, como a do espelho, envolvendo Vanessa Lopes, primeira desistente da temporada.





Por um lado, espectadores elogiaram a postura dela em "não passar pano" para o eliminado e abordar o que deveria ser abordado. No entanto, por outro lado, os fãs do participante criticaram Thais Fersoza, alegando que ela estava "humilhando" ele e querendo ser "uma juíza".





O nome de Ana Clara, atualmente no comando do "BBB: A Eliminação", do Multishow, se tornou um dos assuntos mais comentados. Isso porque a torcida de Nizam pediu a volta da apresentadora ao quadro, justificando que Ana Clara era imparcial e não era tão combativa com os eliminados.

Confira a reação da Web:

A Ana Clara esteve com a Karol Conka, Nego Di e Projota e não foi fez nem metade da deselegância que a Thaís Fersoza vem fazendo. Imagina se ela encontrasse a Karol naquela época? Pelo amor, ela tá totalmente fora do tom e ainda encontra quem defenda — milena (@milacomenta) January 22, 2024





a Thaís Fersoza tá mandando muito bem no bate papo com o eliminado, né? tô adorando a postura dela de rebater as falas e tudo mais.



pic.twitter.com/TshwA6Ei0P — Matheus Rocha (@matheus) January 22, 2024





A irmã do Nizam afrontando a Thaís Fersoza, socorro!



ERA ÓBVIO QUE ESSA POSIÇÃO DELA DARIA MERDA UMA HORA KKKKKKKKKKK FALEI #BBB24 #BatePapoBBB pic.twitter.com/pyYv9PumMf — thiago (@httpsrealitys) January 22, 2024





Quem brilha é essa querida aqui! A grande estrela dessa edição! Ela pisa muito! Maravilhosa! Ela macetou esse macho escroto do Nizan lindamente, fiquei emocionada! Obrigada Thais Fersoza por ser tão incrível e necessária! #BBB24 pic.twitter.com/QRYVhSxPMC — Poliana Condé 🌻 (@polianaconde) January 22, 2024





A irmã do Nizam afrontando a Thaís Fersoza, socorro!



ERA ÓBVIO QUE ESSA POSIÇÃO DELA DARIA MERDA UMA HORA KKKKKKKKKKK FALEI #BBB24 #BatePapoBBB pic.twitter.com/pyYv9PumMf — thiago (@httpsrealitys) January 22, 2024





Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: