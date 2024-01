Reprodução/Instagram - 19.01.2024 Em vídeo gravado antes do 'BBB 24', Vanessa Lopes pediu perdão para irmã caso 'endoidasse' no reality show





Vanessa Lopes gravou um vídeo para irmã antes de entrar no "BBB 24", em que falou da possibilidade de "endoidar" no reality show. O conteúdo foi publicado há dias, mas repercutiu na web após a influenciadora preocupar os brothers pelo comportamento no confinamento , marcado por devaneios, teorias e desconfiança com os participantes.





Na gravação, a TikToker se emocionou ao falar da entrada no programa, da relação com a família e com a irmã mais nova, Alicia Lopes. "Te amo muito, torce pela sua irmã. Se a sua irmã endoidar, você perdoa a sua irmã? Como você sempre perdoou", disse.

Ao longo do vídeo, Lopes também assume que estava "assustada" com a entrada no programa da Globo. "Sua irmã está indo fazer uma loucura que talvez você nem entenda ou saiba a proporção. Sua irmã está assustada e confusa. Tem muito sentimentos vindo à tona", declarou.

"Tenho noção de toda pressão e todo 'hate' que as pessoas colocam em cima de você, e que você se coloca. Quero te preparar o máximo possível para isso tudo. Não sei o que vai acontecer a partir de agora, espero que você tenha força para torcer para mim. Independente das brigas e implicância, te amo muito. Mato e morro por você, facilmente", completou.

Vanessa ainda contou que "viveu momentos muito loucos" nos últimos anos, o que gerou o afastamento dela com familiares. "[Foi] por cuidado e medo, por não estar conseguindo ser eu mesma. Parecia que estava feliz, mas em muitos momentos estava confusa e triste. Estou conseguindo voltar a me aproximar de vocês e ser mais eu [...] Espero sempre melhorar, para ser a melhor irmã para você", afirmou.

A influenciadora continuou se declarando à Alicia e o fim do conteúdo traz a reação emocionada da irmã da sister com o vídeo. Veja abaixo o relato na íntegra:





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: