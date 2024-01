Reprodução / Instagram BBB 24: pai de Vanessa Lopes comenta comportamentos da filha: ‘Emoção’

Alisson Ramalho, pai de Vanessa Lopes, se pronunciou após o nome da filha ficar entre os mais falados nas redes sociais nesta quinta-feira (18). Após muitos ficarem preocupados com a saúde mental da influenciadora pelos comportamentos no reality, o pai disse que ela está sendo acompanhada pela equipe do programa e está bem.

No vídeo publicado, Alisson acalmou o público. "Estou olhando várias informações e, em respeito e até agradecimento, quero fazer um esclarecimento oficial sobre essa crescente de informações preocupadas com a saúde mental da Vanessa. Primeiro, a gente precisa entender que o programa tem todo um processo e um cuidado com a integridade de todos os participantes", iniciou.

Ele ressaltou que desde antes de entrar na casa, Vanessa já estava sendo acompanhada por profissionais. “Há um acompanhamento com terapeutas, com psicólogos de plantão e se houver alguma atitude extrema automaticamente isso é 'intervido'. Eu gostaria de falar com vocês que a gente está sempre em contato com o programa. Inclusive, com uma atenção muito grande, diferentemente das informações que estão chegando aqui para mim de uma forma indireta", acrescentou.

O empresário disse que fez o vídeo para deixar claro que está de olho na filha dentro do confinamento. "A Vanessa está sendo muito bem acompanhada, ela também tem acompanhamento fora da casa e que, de novo, ali estamos tratando de um confinamento e o confinamento desperta muita emoção, muita alteração e vai depender do perfil de cada participante. Então, queria agradecer do fundo do coração toda a preocupação de vocês", explicou.

Alisson finalizou o vídeo pedindo para que o público tenha mais cuidado ao comentar online sobre assuntos delicados. "A gente precisa de um mundo com mais amor, mais compaixão e não brincar com um assunto tão sério nas redes sociais que, inclusive, atinge milhares de brasileiros".

Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente