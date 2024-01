Reprodução/Globo - 19.01.2024 MC Bin Laden disse que Yasmin Brunet e Wanessa Camargo não ajudam com limpeza no 'BBB 24'





MC Bin Laden reclamou da postura de Wanessa Camargo e Yasmin Brunet no "BBB 24". O funkeiro desabafou após brigar com a dupla , na madrugada desta sexta-feira (19), e disse que as sisters não ajudam na limpeza da casa.





A discussão entre os integrantes do Camarote começou após a cantora e a modelo se irritarem com comportamentos do funkeiro. Wanessa criticou que recebeu o emoji de "cobra" dele no "queridômetro" e Yasmin não gostou que ele mostrou o dedo do meio para ela.

Nesta manhã, Bin recapitulou o atrito em um bate-papo com Fernanda e Pitel. O cantor questionou que as sisters não deram "opção de fala" para ele. "Ela [Camargo] está na torre, analisando 'Gotham City BBB', ela e Yasmin, sendo Batman e Robin da cidade. Elas vão dar opção de voz a quem convém a elas", avaliou.

Depois de apelidar as participantes, MC Bin Laden criticou a falta de apoio das duas com a limpeza no confinamento. "Estou vendo Batman e Robin, que não participam da limpeza, lá n a torre, observando tudo e falando: 'Agora vou julgar isso, vou julgar aquilo como defensora e ver o lado bom da pessoa'", declarou.

