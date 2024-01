Reprodução/Globo BBB 24: Yasmin chama Bin Laden de 'bandidão' após briga

Uma fala de Yasmin Brunet sobre MC Bin Laden após uma briga no BBB 24 deu o que falar nas redes sociais. Depois da discussão, a sister conversou com Wanessa Camargo e Beatriz, a sister o chamou de 'bandidão'.

Na cozinha, a modelo contou que não vai enfrentar o brother e que a relação dos dois não está boa há dias.





"Eu não vou cair nessa pilha, porque ele paga muito de bandidão, gosta de ser muito f*dão, marrentão... Eu tenho zero intimidade com ele! Zero", disse ela.

Yasmin declarou que o funkeiro está a ignorando na casa. "Eu perdi a linha na minha resposta, só que estou sem falar com ele há 2 dias. Ele gosta de pagar de f*dão... Teve uma hora no meio da festa e ele passou por mim e eu perguntei algo e ele simplesmente saiu andando".

Mesmo com o cantor dizendo que achava que Yasmin e Wanessa estavam chateadas com ele, a sister apontou a ignorância. "Eu sei que ele me ignorou várias vezes, sei que ele não olhou na minha cara várias vezes... Agora quer pagar de f*dão? Toma no c*, cara, sério", completou.

Nas redes sociais, os internautas criticaram a fala da modelo. "Tá, o Bin pode ter errado. Mas com que fundamento a Yasmin se sentiu no direito de chamar ele de bandidão?", questionou uma; "Chocada que a Yasmin usou o termo “bandidão” se referindo ao Bin", comentou outra; "Cara aleatoriamente a Yasmin chamando o Bin de bandido... Que ele foi falar com ela na madrugada de ontem, com ar de bandido...", declarou uma terceira.

Yasmim chamou o Bin de bandidão. pic.twitter.com/TsuV9Z1P4W — MC BIN LADEN (@mcbinladen) January 19, 2024





