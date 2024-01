Reprodução / TV Globo BBB 24: Wanessa reclama de MC Bin Laden e convida para o paredão

Wanessa Camargo e MC Bin Laden lavaram roupa suja na cozinha da Xepa nesta sexta-feira (19). A artista relembrou de um emoji de cobra que recebeu do MC antes no jogo e explicou porquê o ignorou nos últimos dias.

"Eu não fiz isso propositalmente, se eu fiz isso, desculpa. Não foi para te ignorar. Mas eu não deixei de falar com você para te ignorar. Eu só evitei ir falar com você", se justificou.

A sister ainda contou o que falou do funkeiro no jogo e o que pensa dele. "Se você perguntar o que eu falei de você foi que eu acho que, na verdade, você é uma pessoa que entra na pilha e põe a gente na pilha. Sabe quando a gente está preocupado com uma coisa e aí a gente passa a preocupação para o outro?", disse.

"Tenho dificuldade, porque acho que é uma pessoa boa mas que talvez a melhor resposta seja o Paredão. Quando eu falo Paredão, não que eu vou te colocar, mas talvez seja votar em você. Não quis te ignorar, não quis ser mal educada com você. Se eu fui, desculpa. Mas eu, realmente, quando estou com uma questão com alguém, eu evito conversar", explicou Wanessa.

