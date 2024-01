Reprodução / TV Globo BBB 24: Yasmin Brunet e MC Bin Laden discutem: ‘Me ignorou’

Após um breve desentendimento com Wanessa nesta sexta-feira (19), MC Bin Laden continua a conversa com Yasmin Brunet, dizendo que achava que as duas estavam chateadas com ele. As duas confirmam que estão.

"Eu achei que vocês estivessem boladas comigo", comenta o MC. "Eu vou ser sincera: eu estou", responde Wanessa. Yasmin concorda com a cantora.

"Eu estou [chateada] com a situação, entendeu? Não tem como não ficar", afirma a artista. "Cada um enxerga de uma forma", responde o MC. "Eu não vou te falar nada porque ainda estou observando e estou ouvindo ela", diz Wanessa.

"Não vem com essa, não, que eu tentei falar com você na festa e você me ignorou. Agora você mandou eu ir me ferrar...", reclama Yasmin, lembrando de que o cantor mostrou o dedo do meio para ela. "Eu sou uma mulher de 35 anos, eu não vou aceitar isso", continua.

"Mas você se sentiu desrespeitada?", pergunta o funkeiro. Yasmin responde ironicamente: "Não, eu acho isso um ato de amor inclusive, é assim que as pessoas se cumprimentam", diz enquanto imita o gesto que ele tinha feito.

