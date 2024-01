Reprodução/Globo - 19.01.2024 MC Bin Laden contou história de adoção no 'BBB 24'





MC Bin Laden contou que foi adotado por uma pastora quando tinha 18 anos. O cantor emocionou os colegas no "BBB 24" ao compartilhar detalhes da história pessoal, como a resistência que a mãe, Mariza Ventura, sofreu na Igreja após a adoção.





"Quando ela me adotou, a Igreja esvaziou. Na época, a galera ficou revoltada", contou para Michel e Racheli. O cantor explicou que cresceu se sentindo "rejeitado" e citou como Mariza o ajudou a superar esse sentimento.

"Deixei quieto esse bagulho de rejeição. Minha mãe que me adotou, que me curou essa parada. Quando você cresce rejeitado pela sua família e vem uma mulher preta, pastora, a família com todo mundo evangélico e eu, funkeiro, cheio de revolta, mágoa, tristeza e ódio", avaliou.

Raqueli chorou ao ouvir o relato do brother, que ainda disse ter ouvido pela primeira vez um "eu te amo" quando tinha 19 anos. Veja vídeos com as declarações de Bin:

Bin está contando um pouco da sua história de vida #BBB24 pic.twitter.com/vGnPG2H9B0 — MC BIN LADEN (@mcbinladen) January 18, 2024





Conversando com Raquele e Michel, Bin Laden conta de sua relação com sua mãe. O brother contou do seu processo de adoção aos 18 anos. #RedeBBB 🥹 #BBB24 🫶🏻 pic.twitter.com/bsorn1G5NW — Big Brother Brasil (@bbb) January 18, 2024





