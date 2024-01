Reprodução / TV Globo BBB 24: MC Bin Laden afirma que Vanessa está sendo manipulada por Nizam

Em conversa com Yasmin Brunet e Wanessa Camargo, MC Bin Laden se mostrou incomodado com relação entre Vanessa Lopes e Nizam. O cantor afirma que a criadora de conteúdo está se deixando ser manipulada pelo brother e que deve se afastar dela por este motivo.

"Vocês três são pessoas muito boas, você, Vanessinha e Camargo. O que eu entendi que o Nizam fez com a Vanessinha foi se aproveitar da ingenuidade dela, e ela aceitar ser manipulada. E ao ponto de que eu falei para ela uma vez assim: 'prefiro até me afastar para não entender que eu estou manipulando e ditando o seu jogo. Você faz a sua escolha'", afirmou o MC.

Wanessa opina que a influenciadora está sofrendo por não saber em quem acreditar. "Eu não consigo estar do lado de uma pessoa... Tipo, eu sou muito verdadeiro, mas se a pessoa já duvidando de quem eu sou ou do que eu falo, eu prefiro nem estar perto", diz o cantor.

"Ela está pirada com a exposição. Ela está confusa", opina a artista. Mas MC Bin Laden reafirma que acha que Vanessa está sendo manipulada: "Aquele 'bagulho' do Nizam, e eu falei assim: 'eu não vou conseguir ficar do lado dela sabendo que ela está aceitando ser manipulada por alguém que está demonstrando ser quem é.'"

