Reprodução/Globo Rodriguinho





O cantor Rodriguinho segue incomodado com as atitudes dos colegas de confinamento no "BBB 24". Nesta segunda-feira (15), após a academia ser liberada para o elenco, Rodriguinho debochou de quem usou o espaço.



"Todo mundo virou malhador. A gente sabe, ali, quem malha e quem não malha. Só de olhar", reclamou Rodriguinho em conversa com Lucas Pizane e Yasmin Brunet.

A declaração de Rodriguinho irritou os internautas. "O Rodriguinho reclama de tudo, velh. O cara não é feliz um segundo", comentou um seguidor. "Tudo esse cara se incomoda, meu jesus", comentou outra. "Ele não perde a oportunidade de falar m*rda e calar a boca impressionante. Só sabe criticar que dementador!!!!", se revoltou outra.

Vale lembrar que outras falas de Rodriguinho revoltaram os fãs do reality. O cantor já criticou a alimentação e o corpo de Yasmin Brunet, chamou Davi de "baiano comum" e ironizou as referências culturais de Isabelle.

Assista ao vídeo:

Rodriguinho após a academia ser liberada: "Todo mundo virou os malhador. A gente sabe ali quem malha e quem não malha, só de olhar." #BBB24



pic.twitter.com/VKJnEPvn49 — Alfinetei (@ALFINETEI) January 15, 2024