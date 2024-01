Reprodução/Globo Isabelle e Davi, pipocas do 'BBB 24'

Emparedado da vez, Davi foi um dos competidores que participaram do "Sincerão", dinâmica que substitui o "Jogo da Discórdia , na última sgunda-feira (15). Os posicionamentos do brother foram repreendidos por alguns confinados, como o atlea paralímpico Vinicius Rodrigues, e defendidos por outros, como Isabelle.





Após Vinicius criticar a postura reativa de Davi durante a atração ao vivo, Isabelle saiu em defesa do aliado, além de apontar a hipocrisia do atleta, que também teve um momento de descontrole no jogo. "Ele se descontrolou, porque teve os motivos dele. Você também se descontrolou quando a Bia falou de você. Se você estivesse lá fora [na dinâmica], teria reagido", argumentou.





"Você se defende da sua forma e ele [Davi] se defende da forma dele", acrescentou a manauara. Vinicius discordou da defesa de Isabelle e disse: "Então, o Brasil decide quem é o melhor".





"Ele é um ser-humano. Não posso ver um ser-humano passando as coisas que ele está vivendo e ficar me reunindo com outras pessoas fingindo que não tem nada acontecendo. Ontem, ele não tinha nem onde dormir", afirmou Isabelle. "Desenrola, tinha que falar: 'Estou sem cama'. Abre a boca. Ele não é tão bom para gritar e xingar todo mundo?", ironizou o atleta.

Assista os trechos das conversas:

Vinicius quis ordenar Isabelle a não defender o Davi e ela deu um ESCULACHO NELE dizendo que também ele se descontrolando quando a Bia o chamou de planta. #BBB24 pic.twitter.com/IxEXjvJ1EC — Sérgio Santos (@ZAMENZA) January 16, 2024





Isabelle comendo o cu do Vinicius é a melhor cena que vcs vão ver hoje #bbb24 pic.twitter.com/uibA8d7sNX — Ka (@kacomentx) January 16, 2024





