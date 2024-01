Reprodução Instagram - 16.1.2024 Deniziane é 'pedida em casamento' por Matteus no 'BBB 24'

Nesta terça-feira (16), a sister Deniziane foi surpreendida por um pedido inusitado vindo de Matteus Amaral, outro competidor do “Big Brother Brasil 2024”. Ambos os jogadores são do grupo Pipoca desta temporada.



Isso porque o brother fez uma brincadeira na qual pedia a mão de Deniziane em casamento. O momento, inclusive, contou com uma ‘sonorização’ feita por outros confinados do reality global, que cantaram a marcha nupcial.



A situação aconteceu na sala principal do “BBB 24”, onde ocorre o contato dos participantes com o apresentador da competição, o jornalista Tadeu Schmidt. Na ocasião, Matteus se ajoelhou e a ‘aliança’ do pedido, foi, na verdade, um brinco que Deniziane havia perdido.



Nas redes sociais, os internautas repercutiram a brincadeira envolvendo os competidores. No entanto, outros torceram para que eles realmente se envolvessem de forma amorosa e vivessem um affair dentro do reality.

Veja o momento abaixo:

Morrendo com o Matteus e a Deniziane. Fofos!



Cheirinho de casal que casa pós BBB. #BBB24 pic.twitter.com/4An239YcOG — thiago (@httpsrealitys) January 16, 2024





Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: