Reprodução/Globoplay BBB24: Yasmin Brunet se irrita com Rodriguinho por compulsão alimentar

Yasmin Brunet se posicionou pela primeira vez sobre comentários indelicados de Rodriguinho em relação à maneira que ela come. Nesta segunda-feira (15), a modelo deu uma bronca e pediu para ele parar com as 'piadas'.

Mais cedo, pouco tempo após o almoço, o pagodeiro zombou Yasmin Brunet, apontando que a ex de Gabriel Medina estaria a ponto de dar prejuízo para a Xepa.

Leia também BBB 24: pai de Yasmin Brunet defende a filha após falas de Rodriguinho

"Você tá começando a dar prejuízo pra xepa. Quando eles perceberem, vão te tirar", disse o Rodriguinho. Anteriormente, ele também havia reparado o corpo dela. "Você percebe ela tá mais velha, você percebe que ela largou mão. Hoje ela comeu dois pacotes de bolacha inteiro com requeijão, ela sai comendo", disse, na primeira semana.

Os comentários parecem ter deixado Yasmin Brunet no limite, já que nesta tarde a modelo optou por confrontar o cantor. "Car*lho, me deixa em paz. Ficar falando da minha compulsão vai me gerar gatilhos", apontou.

O brother demonstrou ter ficado surpreso com a reação de Brunet. "Não vou falar mais nada, mas você vai ver. Se você chegar falando, não vem trazer pra mim não", rebateu, sem se desculpar.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: