Reprodução/Globo BBB 24: Wanessa revela primeira impressão de Yasmin: 'Chatinha'

No BBB 24, Wanessa Camargo abriu o jogo sobre a primeira impressão de Yasmin Brunet durante uma conversa com Beatriz e Alane.

Após comentar sobre Davi e a fala homofóbica do brother , a cantora comentou que a modelo não é como ela imaginava fora do reality.





"Achava que a Yasmin era uma menina patricinha, chatinha. [Ela] é maloqueira. Eu falei ontem, não tinha pessoa melhor pra estar comigo nesse negócio", contou ela.

A filha de Zezé Di Camargo ressaltou que tem aprendido a "não julgar e ver os dois lados dos outros. "A gente vai aprendendo com a vida. Isso que é o lindo do ser humano. Nessa complexidade, tem espaço para melhorar, acertar, e para piorar também", refletiu.

Wanessa declarou que ela também passou a se enxergar desta maneira. "Tem horas que sou a vilã, tem horas que sou a heroína, que sou a 'fifi'?", completou.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: