A mãe de Ludmilla, Silvana Oliveira, não gostou nenhum pouco de ver Rodriguinho criticando o show da filha no BBB 24, na madrugada deste domingo (14). Em conversa com Wanessa Camargo, o brother criticou um dos hit da cantora, "Vem, Amor", cujo refrão diz: "Vem, amor, bate, não para / Com o piru na minha cara".





"Eu não gosto e nunca vou gostar de uma palavra, 'bate o pau na minha cara', piru, chibata, nunca vai ser legal", disse o cantor. Momentos antes, Rodriguinho já vinha sendo criticado nas redes sociais por assistir à apresentação de Ludmilla de braços cruzados.

Silvana, então, foi às redes e gravou uma série de Stories detonando o pagodeiro."Gente, eu tô vendo que estão me marcando em várias coisas do Rodriguinho que estou até agora me perguntando. Primeiro: Ludmilla fez um show de uma hora e pouco e resumiram esse show tudo em uma música que tem palavrão. Então [sobre] música nova, não ouvi ele falar. Aí você vê onde o recalque vai. É puro recalque! E não vem falar que eu estou defendendo [a Ludmilla] porque eu sou mãe", começou ela.

"E outra coisa: teve uma pessoa do Big Brother que comentou que a Ludmilla estava muito bonita, e ele falou: 'Mas também, com o dinheiro que ela tem...'. Oxe! Mas ele também já teve dinheiro e não ficou bonito por quê, Rodriguinho? Me diz aí, meu irmão, o que aconteceu? Se perdeu? Gastou o dinheiro todo e não cuidou da cara? Cara de quê? Olha, gente, não dá!", continuou.

A mãe de Ludmilla também citou que ele foi machista. "Eu amo as músicas do Gaab, filho dele. E [o Gaab] fala palavrão também. E aí você vê onde está o machismo. Macho pode falar palavrão, mas mulher não. É engraçado, né? Ah, Rodriguinho, vovô, vem embora! Foi fazer o quê aí dentro, esse menino?", questionou.

"Será que o Rodriguinho não tá com saudade dos netos, não? Manda pra casa, gente! O vovô surtou! Misericórdia. E ainda ganhou o Líder! Tem sorte, né? O moço tá todo prejudicado, falou que não vai fazer as provas porque tem isso e aquilo e foi fazer o quê aí dentro, cão? Só pra perturbar o juízo dos outros! Eu tô é passada", acrescentou Silvana.

Para finalizar, a mãe de Ludmilla ironizou Rodriguinho, acusado de violência doméstica. "A música [sobre] bater com o 'negócio' na cara ele não gosta, né? Ah, mas bater em mulher ele gosta, né? Isso aí é com ele mesmo! Bater com o 'negócio' na cara, não. Mas dar porrada, disso ele entende. Agressor. Entendi, vovô. Porrada, pode", rebateu ela, indignada.