BBB 24: em meio a polêmica, Davi recebe apoio da prefeitura de Salvador

Davi deu o que falar desde a formação do paredão do BBB 24. O brother brigou feio com Nizam após ser indicado para o seu segundo paredão e gerou polêmica ao ter uma fala homofóbica.

No X, antigo Twitter, a afilhada da coordenadora da escola em que o jovem estudou compartilhou fotos dele com a profissional e revelou que ele entregava flores para as professoras da escola.





"Vocês não vão acreditar, minha dinda era coordenadora e em uma das escolas que ela trampava, o Davi era aluno, disse que ele SIMPLESMENTE colhia flores do colégio e fazia buquê para as professoras", disse a usuária.

Por conta do uniforme de uma escola municipal, a prefeitura de Salvador saiu em defesa do brother. "Ele é um divo e só a opinião da 'estági' importa. Vão com calma que acabei de abrir o 'tt', não quero ver ninguém se botando pra falar mal de soteropolitano", declarou.

Davi se desculpa após fala homofóbica no BBB 24

Após a discussão de Davi com Nizam, Michel conversou com Davi sobre a frase "sou homem, não sou v*ado" usada por ele no bate-boca.

"Isso é muito delicado, pega muito mal. Você pega uma minoria... Eu estou aqui por isso também. A gente luta para caralh* para não ter isso", alertou o professor.

O baiano, então, pediu desculpas. "Eu estava estressado, mas não nenhum modo de querer te machucar, me desculpe. Te respeito, não tenho nada contra você, o que você é ou o que deixa de ser", esclareceu ele.

