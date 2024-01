Reprodução/ Instagram/ Globo MC Daniel reage às criticas de Rodriguinho e mais brothers ao corpo de Yasmin Brunet

Neste sábado (13), uma conversa entre Rodriguinho, Nizam, Vinicius e Pizane, no "BBB 24", repercutiu nas redes sociais. No papo, eles criticaram o corpo de Yasmin Brunet. Alguns famosos reagiram aos comentarios, entre eles está MC Daniel, ex-affair da modelo.



O funkeiro postou um emoji de raivoso nos comentários de uma publicação do perfil Choquei, no Instagram, que compartilhava as falas dos brothers. Na ocasião, Nizam afirmou que o corpo de Yasmin era estranho e Rodriguinho disse que ela está "descuidada" e que tinha o corpo mais bonito quando eram mais jovem. Eles ainda tentaram ver a modelo tomar banho pela câmera do líder.



Além de MC Daniel, Bárbara Evans e Luiza Brunet , mãe de Yasmin, defenderam a sister.