Reprodução Luiza Brunet rebate Rodriguinho após machismo contra Yasmin no "BBB 24"

Neste sábado (13), uma conversa de Rodriguinho com Nizam, Vinicius e Pizane, no "BBB 24", repercutiu na web. No papo, o cantor criticou o corpo de Yasmin Brunet. Luiza Brunet, mãe da modelo, então, rebateu o cantor no Instagram.



No quarto do lider, Nizam perguntou aos brothers o que eles achavam do corpo de Yasmin. O descedente de libaneses disse que achava o corpo da modelo "estranho" e Rodruiguinho completou: "Não, e assim, né? Você percebe... Ela está mais velha, você percebe, ela largou mão aqui. Hoje ela comeu dois pacotes de bolacha com requeijão inteiro. Ela sai comendo! Ela parou de fumar... Mas, lá fora, ela arrumadona nas balada, negão...".



Não acaba por aí! Enquanto Yasmim se preparava para ir tomar banho, eles comentam através do Quarto do Líder:



“A Yasmin vai ir tomar banho.”



“Não tem câmera lá no banho não.”



“Como ver a câmera? Ela tá pegando o biquíni para tomar banho.” #BBB24 pic.twitter.com/s0rxXt6ktD — Yasmin Brunet 🧜🏻‍♀️ (@yasminbrunet1) January 13, 2024

Luiza Brunet compartilhou o momento nas redes sociais e ironizou: "Bom diaaa. Quanta ternura, educação e beleza juntas dos machos alfa". Ela continuou: "Pai de 5 filhos e agressor de mulher". A modelo relembrou as acusação de agressão que ex-esposa de Rodriguinho fez ao cantor em 2021.



Em seguida, ela replicou as falas de Rodriguinho dizendo que Isabelle só fala de boi bumbá e que Davi não deveria ter entrado no "BBB 24" pois já havia um baiano no reality e afirmou: "Promovendo chacota com Amazônia e Bahia. Eliminação já".



A supermodelo ainda voltou a falar dos comentários machistas dos brothers sobre o corpo de Yasmin. "Três 'homens' com ego ferido porque Yasmin jamais daria bola para eles", disse ela.



eita que a luiza brunet fala mesmo e escancara mesmo que o rodriguinho é agressor de mulher!!!!!! #BBB24 pic.twitter.com/Iy0XhUX4WU — matheus (@whomath) January 13, 2024













