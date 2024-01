Divulgação/ Globo Segundo paredão do 'BBB 24'

Na última sexta-feira (12), foi formado mais um paredão no "BBB 24". Davi, Juninho e Thalyta estão na berlinda. Segundo a parcial da enquete do 12h do iG Gente, os brothers devem se salvar a sister deve deixar o programa.



De acordo com a enquete, Davi é o que apresenta mais torcida com 69% dos votos. Juninho está em segundo lugar, com 18,4%. Thalyta, por sua vez, tem 12,6 % dos votos e deve sair do reality.



Na parcial das 07h do iG Gente , Juninho estava com o menor percentual e, assim, foi apontado como o eliminado. Ou seja, em pouca horas, ele ganhou torcida.







