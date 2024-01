Reprodução/ Instagram Brunna Gonçalves choca ao postar valor do IPVA do carro

Na última sexta-feira (12), Brunna Gonçalves usou o Instagram para compartilhar o valor do IPVA do carro que dirige e mostrou o lado de ruim de ser proprietária de um veículo de luxo.

A ex-BBB se mostrou chocada com o valor que deve pagar este ano. "O primeiro IPVA a gente nunca esquece", escreveu a esposa de Ludmilla. No print compartilhado pela artista, Brunna mostrou que deveria pagar R$ 11.661,92 até o dia 23 deste mês. O carro de luxo, avaliado em R$ 730 mil, foi um presente da cantora para a ex-sister.



O valor do imposto é calculado a partir do valor venal do veículo (estimativa de preço da propriedade, que segue a Tabela Fipe) e da alíquota definida por cada estado. A taxa é obrigatória e deve ser paga anualmente, nos primeiros meses do ano.



