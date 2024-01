Reprodução/Globo BBB 24: Yasmin comenta conversa com Vanessa Lopes: 'Não quis me ouvir'

Yasmin Brunet comentou a sua conversa com Vanessa Lopes na tarde desta sexta-feira (12). A modelo quis resolver a polêmicas delas envolvendo Gabriel Medina .

No quarto do Líder, Pitel voltou no assunto após conversar com a tiktoker para saber o lado da ex-esposa do surfista.





"Ela falou tudo que queria falar e na hora que fui falar ela disse não quer ouvir, por favor", declarou Yasmin, que abandonou a conversa com Vanessa mais cedo.

Yasmin Brunet e Vanessa Lopes tentar conversar sobre polêmica do passado

Na tarde desta sexta-feira (12), Brunet procurou a tiktoker para conversar da polêmica amorosa envolvendo Gabriel Medina.

No entanto, Vanessa Lopes não quis a conversa. Segundo a influenciadora, essa conversa precisa acontecer fora do "BBB 24", longe das câmeras. Yasmin insistiu em ter a conversa para apresentar uma defesa a Vanessa.

A Yasmin falou tudo! A Vanessa expôs tudo o que queria, e na vez dela, a Yasmin não pôde se expressar. #BBB24 pic.twitter.com/wtAMs0rzKT — Central Yasmin Brunet 🧜‍♀️ (@CentralDaYasmin) January 12, 2024





