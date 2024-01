Reprodução/Globo BBB 24: Alane tira pele do pé com a boca e viraliza: 'Que nojeira'

Alane virou assunto nas redes sociais após viralizar com um vídeo onde tira uma pelinha do dedo do pé com a boca em frente às câmeras do BBB 24.

Enquanto conversava com Beatriz e Deniziane, a sister parou o assunto para retirar o que estava lhe incomodando.





"Você não vai comer a pele, né?", questionou Deniziane, após a resposta negativa, Alane cuspiu a pele morta.

No X, antigo Twitter, os internautas comentaram a "nojeira" da participante. "Eca", disse um; "Depois do banho dela lavando só o sovaco e a ppk eu não me espanto mais com nada", comentou outra; "Gente, a pessoa esquece mesmo que está sendo vigiada por câmeras 24h, só isso explica", opinou uma terceira.

Vale lembrar que cenas como a de Alane são comuns no reality. Na edição passada, Paula também deu o que falar ao roer a unha do pé.

Enquanto conversava com as amigas, Alane interrompeu o papo para roer a unha do pé. #BBB24 pic.twitter.com/16jjFcLobW — Antenados #BBB24 (@canalantenados) January 12, 2024





