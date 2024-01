Reprodução/Globo BBB 24: MC Bin Laden diz que orou por 4 anos para se livrar da homofobia

No BBB 24, MC Bin Laden virou assunto nas redes sociais após contar que trabalhou a sua fé para lidar com pensamentos preconceituosos que tinha.

O funkeiro contou que passou anos orando para se livrar da homofobia. "Eu orei quatro anos para Deus me ensinar a amar o próximo. E amar o próximo é sentir a dor da pessoa, se colocar no lugar", disse ele.





Na conversa com Isabelle e Davi, o brother explicou: "Porque eu precisava mudar a opinião de uns ‘bagulhos’, de pensamentos, de opinião homofóbica, de preconceito, de uns bagulhos que não procedia".

Bin ressaltou a importância da fé em sua vida. "[Pensei] Como eu vou amar Deus, que eu sinto […] e não vejo, e vou odiar o próximo, sendo que ele é a imagem e semelhança do Senhor?", completou.

