Reprodução Globoplay Alane e Nizam dormem na mesma cama no 'BBB 24'

O primeiro casal do "Big Brother Brasil 2024" parece estar prestes a se formar. Após flertes em festas com declarações polêmicas, os brothers continuaram se aproximando. Na madrugada desta sexta-feira (12), eles dormiram juntos e trocaram carícias na cama .







Nizam e Alane dividiram o mesmo colchão no "Quarto Fada". Beijos no rosto, massagens no pescoço e carinho no cabelo marcaram a noite dos brothers, que, inclusive, já trocaram um selinho em outro momento da competição da Rede Globo.





Ao acordar, Nizam acariciou o rosto de Alane, enquanto beijava as bochechas da sister. Recentemente, o jogador havia declarado que não se envolveria amorosamente com a modelo por conta da escolha dela em não ter relações sexuais no programa.





"Eu tô desistindo, velho. Porque ela disse que tinha 24 anos, que mamãe falou pra não fazer nada aqui, não quer deitar com ninguém, só beijinho. Eu tenho trinta e dois anos, o que eu quero de beijinho?", disse nesta semana.

Assista a troca de carinhos entre Nizam e Alane:

Nizam e Alane por pouco não protagonizaram o primeiro beijo do BBB24 https://t.co/7J8P4ERN38 — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) January 12, 2024













