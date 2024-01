Reprodução BBB 24: Nizam descarta affair após sister rejeitar práticas sexuais

O integrante do grupo Pipoca Nizam chamou atenção nesta quarta-feira (10) ao se posicionar em relação às práticas sexuais dentro do confinamento. O executivo deixou claro que quer envolvimento para além de beijos.

Com menos de uma semana de reality, Nizam declarou ter tido interesse pela modelo Alane, de 24 anos, e até apostou que o romance tinha tudo para acontecer. Entretanto, nesta tarde, o discurso do participante mudou.

Nizam não gostou de saber que Alane não pretende praticar atos sexuais dentro do programa. "Eu tô desistindo, velho. Porque ela disse que tinha 24 anos, que mamãe falou pra não fazer nada aqui, não quer deitar com ninguém, só beijinho. Eu tenho trinta e dois anos, o que eu quero de beijinho?", declarou.

A fala gerou polêmica nas redes sociais e internautas criticaram o rapaz. "Trinta e dois anos mais com mentalidade de um adolescente no início da puberdade", refletiu uma usuária do X, antigo Twitter.

"Vê a mulher mesmo como objeto... triste, triste... Não há intenção de conquista, de conexão, de deixar o sentimento vir primeiro pra intimidade vir depois... o objetivo é estritamente o sexo. Que bosta...", criticou outra.

