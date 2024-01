Reprodução/Globo BBB 24: estreia de dinâmica gera críticas a Rodriguinho

A liderança de Rodriguinho não começou com bons olhos do público do BBB 24. O segundo líder da temporada estreou a dinâmica "Na Mira do Líder", onde ele apontou as três pessoas que podem receber a sua indicação.

O brother apostou em Davi, Isabelle e Beatriz, o que não foi muito bem-visto pelos telespectadores.





Os internautas opinaram que a jogada do cantor não foi bem feita, já que Davi e Isabelle entraram na casa por escolha do público durante a estadia no "Puxadinho".

Na dinâmica da semana, nesta sexta-feira (12), haverá a Prova do Anjo e mais tarde a formação de um novo paredão.

O Anjo é autoimune e ele pode imunizar outro participante. Na sequência, o líder indica, a casa vota e o mais votado puxa outro participante. O paredão da semana será triplo.

A eliminação acontece no domingo (14).

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Rodriguinho colocou na mira dele logo Davi e Isabelle que foram escolhidos pelo público pra entrar na casa. #BBB24

pic.twitter.com/M9UmxVugue — Vini (@Vini_Mand) January 12, 2024









Rodriguinho colocou na mira dele logo Davi e Isabelle que foram escolhidos pelo público pra entrar na casa



JURO KKKKKKKKKKKKKKKKKKK #BBB24



pic.twitter.com/opNXT13h9Y — Flavs (@poIemizei) January 12, 2024









Rodriguinho colocando todos os favoritos da internet na sua mira pro paredão. Vai ter muito choro pelas próximas horas #BBB24 — DISTRIBUIDOR e GERADOR DE MEMES (@matheuslaneri) January 12, 2024





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: