MC Daniel está de olho na participação de Yasmin Brunet no BBB 24. Com a modelo no paredão, o funkeiro demonstrou a sua torcida e pediu para os seguidores votarem para manter a sister no reality.

Pelos Stories do Instagram, o cantor compartilhou o vídeo especial que recebeu da ex-affair revelando a presença no programa.





"Gafanhoto apocalíptico, o negócio é o seguinte, eu decidi ir e eu conto muito com a sua torcida aqui fora. Se eu sair e eu souber que você não torceu por mim, você está f*dido. Você sabe que eu estou contando com você. Saudade, beijos", disse ela no vídeo.

Já na legenda, Daniel rasgou elogios para a influenciadora. "Vai ficar e mostrar para geral que você é luz. Quem está esperando ela tombar vai quebrar a cara. Anota aí", escreveu ela com a hashtag Fica Yasmin.

Yasmin Brunet enfrenta o primeiro paredão da temporada com Maycon e Giovanna. Os votos da torcida, diferente das edições anteriores, é para ficar.

