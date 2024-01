Divulgação/Globo BBB 24





Conhecida como a "Bruna Marquezine do Pará", por ser fisicamente parecida com a atriz, Alane é a nova sister do BBB 24, participante do grupo Pipoca.







Natural de Belém, a jovem tem 24 anos e trabalha como bailarina e modelo. Aos 18 anos, ganhou o título de “Rainha das Rainhas” do Carnaval paraense, o que a tornou conhecida em sua cidade.



Ela também ficou conhecida após fazer uma cobertura em tempo real da cantora Anitta por Belém, na gravação do clipe “No Chão Novinha”. Na ocasião, a jovem ganhou mais de 10 mil seguidores após as páginas repercutirem seus vídeos.

No início de 2023, Alane decidiu se mudar para São Paulo para cursar Teatro e ir em busca do sonho da carreira de atriz.



Solteira, Alane considera-se uma pessoa empática, extrovertida e livre: “Eu faço o que quiser, fico com quem quiser”, disparou.