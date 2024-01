Reprodução/Instagram - 08.01.2024 Juliana Xavier, do Puxadinho do 'BBB 24', já namorou Lucas Gallina





Juliana Xavier foi anunciada como uma das integrantes do Puxadinho do "BBB 24", grupo que disputa por oito vagas no elenco do reality show. Assim como diversos participantes do time, a maquiadora tem uma conexão com famosos, já que viveu um relacionamento de dez anos com o ex-BBB Lucas Galina, da edição de 2020.





A catarinense de 27 anos relembrou o romance ao entrar no programa da Globo e contou que viveu uma relação abusiva com o empresário. "Era uma relação em que eu não recebia elogios. Ele sempre fazia questão de falar que eu estava 'feia', 'gorda', me puxava para baixo. Hoje, entendo, sim, como uma relação abusiva porque esse fato de me colocar para baixo me prendia nesse relacionamento", afirmou ao "gshow".

Juliana disse que também sofreu traições durante o namoro, o que a fazia desacreditar das próprias amigas. "Na maioria das vezes, as pessoas conhecidas viam e vinham me contar [das traições]. E chegava a um ponto em que eu já nem acreditava mais, porque ele me fazia acreditar que 'não, isso não aconteceu, as pessoas estão invejando nosso relacionamento'", pontou.

"O que é realmente abusivo era a manipulação que era feita, para eu acreditar que aquelas traições não eram verdade e confiar mais nele do que nas minhas próprias amigas", completou. A maquiadora está solteira há dois anos.