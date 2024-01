Reprodução/Instagram - 06.01.2024 Manu Gavassi não desfez a mala do 'BBB 20'





Manu Gavassi surpreendeu os fãs ao fazer uma revelação envolvendo a participação no "BBB 20". A cantora mostrou a mala que levou ao reality show e não desfez até o momento, quatro anos após a experiência.





A ex-BBB mostrou o item em um vídeo de bastidores do clipe da música "31". Gavassi explicou que a mala está intacta, exibindo algumas das peças que marcaram a vivência dela no programa da Globo.

"Filma isso, pelo amor de Deus. Acabei de achar a mala do Big Brother e ela está exatamente como eu deixei. Tem biquíni aqui dentro. Quantos memes com isso aqui [camiseta tie dye], foram três meses usando isso aqui como camiseta oficial. [Essa é] a calça da final. Chocante. A ex-BBB se emociona", declarou Manu.

Internautas ficaram chocados com o relato de Manu nos comentários da publicação no Instagram. "Como assim? [risos] Anos já com a mala sem desfazer. Nós, pobres mortais, se não desfizer quando chegar em casa de uma viagem, no outro dia não temos o que vestir", comentou uma pessoa.

"Eu demoro para desfazer as malas, mas você está de parabéns [risos]", reagiu outra. "Manoela de Deus, quatro anos para desfazer a mala. O máximo que consegui foram quatro semanas", comentou mais um.