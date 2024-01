Reprodução Marcus Vinicius

A lista dos participantes do BBB 24 acaba de ganhar o comissário de voo Marcus Vinicius. O integrante do grupo Pipoca foi anunciado durante a exibição do Vale a Pena Ver de Novo.

Natural de Belém do Pará, Marcus tem 30 anos e já cursou Terapia Ocupacional, graduação da qual desistiu após um intercâmbio de dois anos nos Estados Unidos. Quando voltou ao Brasil, passou a dar aulas particulares de inglês e, por indicação de uma aluna, fez uma especialização na área de aviação.

Há cinco anos Marcus Vinicius se mudou para Guarulhos, em São Paulo, para trabalhar com uma companhia aérea. Vale destacar que a cidade abriga o aeroporto internacional do estado.

Além disso, ele é formado em Marketing e também se dedica a aulas de atuação e canto. Foi criado pela mãe e pela avó e teve que trabalhar bastante para conseguir melhorar de vida.

Está solteiro e revela ser o equilíbrio perfeito entre razão e emoção. Diz que é corajoso, determinado e está sempre disposto a dar a cara a tapa e enfrentar todas as situações de peito aberto. "Gosto de lidar com as pessoas e de resolver B.O.", reflete, apontando uma qualidade.