MC Bin Laden , primeiro famoso confirmado pela Globo no BBB 24 , passou por uma mudança antes de entrar no reality. O cantor perdeu 50 kg antes do confinamento.



Jefferson Bin Laden iniciou a busca pelo emagrecimento em 2018, quando perdeu 35 kg através de dieta e apoio de nutricionista, psicólogo e personal trainer.

Em 2019, ele perdeu mais 15 kg, totalizando 50 kg a menos, alcançando 98 kg.

Na pandemia da covid-19, MC Bin Laden engordou 22 kg. Segundo ele, 14 kg foram eliminados após o isolamento social. Ao entrar no "BBB 24", Bin Laden se definiu como "gordinho gostoso".



Nas redes sociais, o cantor exibe dancinhas, rotina fitness e registros sem camisa.

Veja :









Quem é Bin Laden

MC Bin Laden tem 30 anos e é natural de São Paulo, capital. Representante do funk paulista da Zona Leste, é cantor e compositor. Antes da fama, viveu dificuldade financeira. Foi vendedor na Rua 25 de Março e trabalhou ofertando produtos de porta em porta. O sucesso da música "Bin Laden não morreu" deu origem a seu nome artístico.

Aos 18 anos, a música “Bololo haha” estourou sua carreira. Na sequência, o hit “Tá tranquilo, tá favorável”, em 2015, atingiu o grande público e seu clipe viralizou na internet. Com a notoriedade nacional, participou de programas de TV e subiu ao palco de festivais nacionais e internacionais.



Conta que, graças à música, viajou para lugares em que nunca imaginou estar e realizou grandes sonhos, como o de conhecer o estádio do Santos – antes, só acompanhava os jogos do time pelo rádio de pilha de seu avô. Considera-se destemido e credita a característica às situações adversas que precisou enfrentar na vida.

“Prefiro curtir e tirar onda a ficar reclamando. Passei dificuldades, mas sempre soube que as coisas iam mudar e dar certo”, afirma. Nas horas vagas, prefere estar com a família, reunir os amigos e fazer um churrasco. “Minha maior conquista é ver a minha família bem e com comida na mesa”, aponta. Também diz que é muito sincero e que não gosta de fofoca e falsidade.