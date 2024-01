Foto: TV Globo BBB 24





Nesta sexta-feira (5), o público está na expectativa para descobrir os nomes dos famosos e anônimos que vão fazer parte do "Big Brother Brasil" 2024 , que começa na próxima segunda-feira (8). No "Big Day", os brothers e sisters já estão sendo anunciados durante a programação da TV Globo. Conforme a divulgação vai acontecendo, os fãs do reality já correm para seguir os seus favoritos nas redes sociais.

Confira abaixo o crescimento do número de seguidores no Instagram dos competidores dos grupos Camarote (famosos) e Pipoca (anônimos):

Leidy Elin (Pipoca)

Natural de São Gonçalo (RJ), Leidy Elin foi a primeira a ser anunciada. A estudante de Direito entrou na casa com 856 seguidores. Agora, a nova sister já está perto de alcançar 200 mil seguidores com apenas 30 minutos da chamada ir ao ar .





MC Bin Laden (Camarote)

Conhecido pelo hit "Tá tranquilo, tá favorável", o funkeiro MC Bin Laden entrou no reality com 3,6 milhões de seguidores.





A lista será atualizada ao longo da sexta-feira (5); acompanhe a cobertura do iG Gente!