Reprodução/Instagram BBB 24: Leidy Elin ganha 10x mais seguidores que finalista de A Fazenda

O número de seguidores dos participantes de reality show virou um dos assuntos mais comentados nos últimos anos. Com o início do BBB 24, os internautas já começaram a comparar o antes e depois dos perfis das redes sociais de cada um.

Em poucos minutos desde o seu anúncio, Leidy Elin acumulou mais de 100 mil seguidores no perfil do Instagram, que contava com um pouco mais de 800 pessoas.





Diferente dela, o finalista de A Fazenda 15, o influenciador WL ganhou apenas 12 mil seguidores durante a sua participação do programa rural da Record.

No ranking de A Fazenda, Rachel Sheherazade foi a participante que mais ganhou seguidores entre todos os peões. Mesmo expulsa, a jornalista conquistou 3,7 milhões de seguidores no Instagram.

