Reprodução/Instagram Jade Picon leva 'caldo' no mar ao sensualizar para vídeo; veja

A influenciadora Jade Picon divertiu os seguidores nesta quarta-feira (3) ao publicar um vídeo em que ela aparece caindo no mar. A ex-BBB levou um 'caldo' enquanto sensualizava em vídeo.

Exaltada nas redes pela beleza, Jade Picon decidiu mostrar o perrengue por trás dos cliques ao publicar a gravação em que é surpreendida pela força das ondas do mar.

No vídeo, a jovem de 22 anos tenta sair da água enquanto passa a mão pelo corpo e biquíni de forma sensual. O momento foi interrompido após uma onda forte a derrubar na areia da praia.

Apesar do incidente ter atrapalhado a gravação, ela soube lidar com bom humor. "2024 chegou com tudo", ironizou a influenciadora, adicionando um emoji rindo.

"Perfeitaaaa, é linda até levando um caldo hahahahaha", dedicou uma fã. "kkkkk Iemanjá não tá pra brincadeira esse ano", brincou outro seguidor.

Simplesmente Jade Picon sendo tombada pela onda do mar KKKKKKKKKK pic.twitter.com/Wh7vXhMD08 — Matheus (@odontinho) January 3, 2024









