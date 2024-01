Reprodução/Instagram MC Cabelinho posa com o irmão e o cunhado, tio de Tata Werneck

MC Cabelinho apareceu ao lado do irmão caçula, Marcus Vinicius, e do cunhado, o chef de cozinha Yan Brito em uma foto nas redes sociais.

Apesar de não se seguirem no Instagram, os irmãos posaram abraçados e acabaram com os rumores de que não teriam uma boa relação.





Vinicius e Yan assumiram o namoro em outubro de 2023 e chamou a atenção pelo parentesco de Yan, que é tio de Tata Werneck.

A história foi revelada pela atriz em 2020 ao brincar que ele é o seu "tio gato". O jovem é filho do segundo casamento do avô dela.

