Reprodução Cotada para o 'BBB 24' viraliza com post debochando Amanda Meirelles

Cotada para integrar o elenco do "BBB 24", Valentina Bandeira teve publicações antigas revisadas pelos internautas nesta quarta-feira (3). Em uma delas, a humorista zomba a vitória de Amanda Meirelles como campeã do "BBB 23".

Nesta tarde, o nome da atriz franco-brasileira ganhou destaque após o perfil de rede social "Gossip do Dia" divulgar que ela estará na próxima edição do reality da Globo.

Com a novidade, internautas passaram a vasculhar publicações antigas de Valentina e repercutiram uma postagem no X, antigo Twitter, em que ela ironiza a vitória de Amanda Meirelles no "BBB 23".

"A Amanda ganhou o bbb igual eu passava de ano no colégio", escreveu a humorista, em 26 de abril de 2023.

a Amanda ganhou o bbb igual eu passava de ano no colégio — Valentina Bandeira (@ValenRWBandeira) April 26, 2023

A opinião foi exaltado por internautas que não aprovaram a vitória da médica no último ano. "Fale mesmo lenda", escreveu um seguidor. "Antes que vire modinha, já estou torcendo pra você", dedicou outro.

Valentina Bandeira, de 29 anos, é atriz e humorista e já integrou o elenco da novela "Todas as Flores", da Globoplay. Além disso, ganhou destaque nas redes sociais como apresentadora do podcast "Match O Papo".

Ela também fez parte do grupo de atores do extinto programa humorístico da Globo "Zorra Total". Em 2023, Valentina foi anunciada com apresentadora do programa da MTV "Beija Sapo".

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente!