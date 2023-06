Reprodução/Instagram - 20.06.2023 Lore Improta sofreu acidente com porta de carro





Lore Improta sofreu um acidente nesta segunda-feira (19) e precisou levar pontos na testa. A dançarina afirmou que a porta do carro bateu no rosto dela e a região acima da sobrancelha foi atingida, causando um machucado que envolveu "muito sangue", segundo relato compartilhado nas redes sociais.

"Quase desmaiei e sigo me tremendo. Fui fechar a porta do carro, a quina foi na minha testa. Sangue para todo o lado, sangue para todo mundo, sangue para todos nós. Quase caio dura no chão", afirmou nos stories do Instagram.





Improta contou que Liz, filha de um ano com Léo Santana, estava no carro e se assustou com o momento. "Sangrou muito. Acho que fiquei muito agoniada dela ver a cena. Ela ficava: ‘Mamãe, dodói. Mamãe, dodói'. Queria vir para mim e eu passando mal. Acho que foi essa a pior situação de todas, porque eu não conseguia responder", relembrou.

Lorena ainda agradeceu o apoio de uma pessoa da equipe que estava com ela, que a auxiliou até o atendimento médico para levar os pontos. "Graças a Deus, uma pessoa que trabalha comigo me salvou e estancou o sangue, fez curativo e me deu sal", comentou.

"Não bati a cabeça, não. Está tudo bem, foi só a quina da porta do meu carro que bateu. Gente, mas foi tanto sangue, porque a região da nossa cabeça tem muito vazinho, né? Mas foi muito sangue, estou com a saia cheia de sangue", complementou sobre o momento do acidente.

